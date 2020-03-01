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Ziraat Bankası evinde mağlup
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ZİRAAT BANKASI EVİNDE MAĞLUP

Ziraat Bankası evinde mağlup

AXA SİGORTA Efeler Ligi 20. hafta karşılaşmasında Ziraat Bankası, Arkas Spor'a 3-2 mağlup oldu.

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Efeler Ligi'nin 20. haftasında Ziraat Bankası, Arkas Spor'u konuk etti. Karşılaşma sonunda konuk ekip 3-2 galip geldi.

Kıyasıya çekişmeyle başlayan karşılaşmanın ilk setini ev sahibi takım, 26-24 önde tamamladı. İkinci sete etkili başlayan İzmir temsilcisi 14-25 seti aldı. Başkent ekibi üçüncü sette etkisini devam ettirerek  27-25 bitirdi. Son sette konuk ekip, 9-15 önde tamamlayarak karşılaşmayı 3-2 kazandı. Alınan bu sonuçla Arkas Spor üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Ziraat Bankası ligde 38 puanla 5. sırada yer alırken, Arkas Spor 46 puanla 2. sırada bulunuyor.

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