Ziraat Bankası evinde mağlup

Efeler Ligi'nin 20. haftasında Ziraat Bankası, Arkas Spor'u konuk etti. Karşılaşma sonunda konuk ekip 3-2 galip geldi.
Kıyasıya çekişmeyle başlayan karşılaşmanın ilk setini ev sahibi takım, 26-24 önde tamamladı. İkinci sete etkili başlayan İzmir temsilcisi 14-25 seti aldı. Başkent ekibi üçüncü sette etkisini devam ettirerek 27-25 bitirdi. Son sette konuk ekip, 9-15 önde tamamlayarak karşılaşmayı 3-2 kazandı. Alınan bu sonuçla Arkas Spor üst üste 6. galibiyetini elde etti.
Ziraat Bankası ligde 38 puanla 5. sırada yer alırken, Arkas Spor 46 puanla 2. sırada bulunuyor.
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