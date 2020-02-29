Gençlerbirliği kırmızı kartta ikinci sırada

Gençlerbirliği, bu sezon sinilerine hakim olamıyor. Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile oynanan Nadir Çiftçi, hakem Fırat Aydınus'a karşı sportmenliğe aykırı hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü. Başkent ekibi tarafından bu kırmızı kartın cezasının ardından kulübün iç disiplin talimatı gereğince yönetim kurulu tarafından Nadir Çiftçi'ye 30 bin Euro para cezası verilmişti. Detaylı baktığımızda İlk yarıda oynanan Galatasaray karşılaşmasında 86. dakikada Ahmet Oğuz, Gaziantep Fk maçının 27. dakikasında Ahmet Oğuz, 38. dakikada Polomat, Çaykur Rizespor karşılaşmasının 39. dakikasında Silva Ramos kırmızı kart gören isimler oldu.

Öte yandan ligin 21. hafta karşılaşmasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Gençlerbirliği 8 sarı kart gördü.

Başkent ekibi, gördüğü 6 kırmızı kart ve 61 sarı kartla ikinci sırada yer alıyor. Gençlerbirliği'nin önünde 7 kırmızı kartla Fenerbahçe bulunuyor.