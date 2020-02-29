Tahir Babaoğlu'nun rakibi Sörloth

Ankara Demirspor'un tecrübeli golcüsü Mustafa Tahir Babaoğlu, bu sezon ligde 25 karşılaşmada 17 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 2180 dakika sahada kalan Babaoğlu, Ankara Demirspor'un verdiği şampiyonluk mücadelesinde büyük katkı verdi. 27 yaşındaki tecrübeli santrafor, TFF 2.Lig Kırmızı Grupta gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Babaoğlu'nu 16 golle Bandırmasporlu Tayyib Kanarya takip ediyor.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta ise Babaoğlu'nun önünde iki futbolcu bulunuyor. Manisa FK'dan Serdar Deliktaş ve Samsunspor'dan Bahattin Köse'nin 18'er golü bulunuyor.

Süper Lig'de ise Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan transfer ettiği Norveçli golcü Alexander Sörloth, 19 golle krallık yarışında en başta yer alıyor. Sörloth, bordo mavi formayla bu sezon 22 müsabakada 19 gol, 5 asistlik katkı verdi.

Mustafa Tahir Babaoğlu geçtiğimiz sezon 2.Lig'de 27 karşılaşmada 13 gole katkı sağlamıştı.

Ankara takımlarının golcüleri arasında bu sezon birinci sırada yer alan Babaoğlu'nu Gençlerbirliği'nin Rumen golcüsü Stancu takip ederken, Stancu 17 maçta 12 kez fileleri havalandırdı. 3 asist katkısı da yapan Stancu, bugün yapılan açıklamaya göre en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

HABER: MERT DOKUZOĞLU