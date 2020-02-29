İsmet Taşdemir: Bize yakışanı yaptık

Teknik direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, "Bizim için zor, önemli bir maçtı. 3'te 3 yapmış, iyi bir takımla oynadık. Öne de geçtik ama zafiyetimiz olan yan toplar, rakiplerin uzun olmaları maalesef elimizi, kolumuzu bağlıyor. Bu maçta yine iyi şeyler yaptık. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. Bize yakışanı yaptık. Bu maçta kaybettiğimizi değil, kazandığımızı alıp yolumuza devam etmeye çalışacağız." dedi.

Kümede kalma mücadelesiyle ile ilgili kendisine yöneltilen soruya teknik adam, "Dört takım arasında herkesin şansını eşit görüyorum. Kalan bizim 9, rakiplerin 10 maçı var. Şu anda bir adım öndeyiz ama işimiz zor. Üç şehir takımıyla, camiası olan takımla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla 4 takımın da şansları bana göre yüzde 25." yanıtını verdi.