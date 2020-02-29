Ankara Demirspor maç fazlasıyla lider

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 26. hafta mücadelesinde şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Ankara Demirspor Süleyman Güneş'in 52' nci dakikada attığı golle Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 53'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Ankara Demirspor'un şampiyonluk yarışında ki rakibi Bandırmaspor yarın Niğde Anadolu deplasmanına konuk olacak.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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