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Ankara Demirspor maç fazlasıyla lider
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ANKARA DEMİRSPOR MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Ankara Demirspor maç fazlasıyla lider

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta Ankara Demirspor evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 26. hafta mücadelesinde şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Ankara Demirspor Süleyman Güneş'in 52' nci dakikada attığı golle Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 53'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 

Ankara Demirspor'un şampiyonluk yarışında ki rakibi Bandırmaspor yarın Niğde Anadolu deplasmanına konuk olacak. 
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