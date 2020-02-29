Gençlerbirliği'ne Rumen golcüden kötü haber

Gençlerbirliği resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Stancu'nun sakatlığıyla ilgili, "Perşembe günü yapılan antrenmanda sağ dizine aldığı darbe sonrası dün Ankara Acıbadem Hastanesinde MR’ı çekilen Bogdan Stancu’nun sağ diz iç yan bağında ikinci dereceden yırtık, arka çapraz bağında yırtık ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir. İleri incelemeler ve konsültasyonlara göre futbolcumuzun sahalara dönüş süresinin en az 6 hafta olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
Rumen golcü bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 12 gol, 3 asistlik performansıyla gol krallığı yarışında üst sıralarda yer alıyordu.
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