Osmanlıspor 3 Puanı Son Dakikada Bıraktı

TFF 1.Lig'in 24. haftasında düşme hattından uzaklaşmak isteyen Osmanlıspor , evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Son sırılaradan kurtulmak isteyen mor sarılılar 82. dakikada Jovan'ın golüyle öne geçsede 90. dakikada Fatih'in golüne engel olamadı. Bu sonucun ardından Osmanlıspor puanını 28'e çıkartırken Fatih Karagümrük ise puanını 38'e yükseltti.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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