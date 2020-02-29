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Osmanlıspor 3 Puanı Son Dakikada Bıraktı
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OSMANLISPOR 3 PUANI SON DAKİKADA BIRAKTI

Osmanlıspor 3 Puanı Son Dakikada Bıraktı

TFF 1.Lig'te Osmanlıspor, evinde Fatih Karagümrük ile öne geçtiği maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

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TFF 1.Lig'in 24. haftasında düşme hattından uzaklaşmak isteyen Osmanlıspor , evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Son sırılaradan kurtulmak isteyen mor sarılılar 82. dakikada Jovan'ın golüyle öne geçsede 90. dakikada Fatih'in golüne engel olamadı. Bu sonucun ardından Osmanlıspor puanını 28'e çıkartırken Fatih Karagümrük ise puanını 38'e yükseltti.

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