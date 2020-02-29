Ankara derbisinde kazanan Çankaya!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında OGM Ormanspor ile Çankaya Üniversitesi karşı karşıya geldi. Sait Zarifoğlu Spor Salonunda gerçekleşen müsabakada Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor'u 63-83 mağlup etti.
Maçın en skorer oyuncusu Çankaya Üniversitesi'nde 31 dakika süre alan ve 30 sayı atan Aija Putnina oldu.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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