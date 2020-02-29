Yaz 3 puan !

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Maça Çeyrek Kala programında Ankaragücü - Sivasspor maçının analizleri yapılarak, dar alanda uygulanacak başarılı baskının Ankaragücü'ne galibiyet kazandıracağı belirtildi.

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Maça Çeyrek Kala'da Ankaragücü-Sivasspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu; "Başakşehir beraberliği sonrası Trabzonspor mağlubiyeti ve arkasından Alanyaspor galibiyeti geldi. Uğur Çiftçi ve Barış Yardımcı sakat. Takımda Yatabare 11, Mert Hakan 9, Emre Kılınç 7, Hakan Arslan 6 gol kaydetmiş. 33 golü 4 futbolcu kaydetmiş. Trabzonspor maçında rakip dar alanda baskı uyguladı. Sivasspor'a Trabzonspor baskı uyguladı. Ön alanda baskıyı iyi kurarsanız, Sivasspor'u çıkartmazsınız. Sivasspor'da 3'lü 4'lü baskı uyguladı ama Trabzonspor etkili ayaklarıyla bu alandan çıkabildi. Ankaragücü'nün de bu baskıdan kurtulabilecek etkili ayakları var. Yatabare'ye boş alan bırakılmamalı. Orta alandan Yatabare'nin pas alışverişinin bozulması lazım. Hücuma katılacak arkadaşlarına zaman kazandırmaması lazım Yatabare'nin.  Maçın ikinci yarısında adam adama savunma uyguladı Sivasspor. Özellikle 2. yarılarda Sivasspor, ön alanda bire bir baskı uyguluyor. Ankaragücü'nün B planının olması lazım. Fenerbahçe maçında ki A planı Sivasspor karşısında birden fazla gollü galibiyet getirebilir. Deplasmanlarda Fenerbahçe'den sonra en çok isabetli şut çeken takım Sivasspor. Sivasspor'un bir sonraki maçı Galatasaray ile ve Hakan Arslan sarı kart sınırında. Erken gelecek bir sarı kart Hakan'ın performansını da düşürür" ifadeleri kullanıldı. 
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