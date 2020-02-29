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Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır
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GENÇLERBİRLİĞİ, GALATASARAY MAÇINA HAZIR

Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde hazırlıklar tamamlandı.

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Türk Telekom Stadyumu'nda yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Başkent Ekibi'nde hazırlıklar sona erdi.

Isınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başlayan antrenman, son bölümde yapılan taktik çalışma ile tamamlandı.

Karşılaşmada, sakatlıkları devame eden Arda, Ayite, Erdem, Sefa ve Polomat forma giyemeyecek.
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