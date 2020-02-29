Eryaman Stadı Kırmızı Beyaz

Başkent ekibi, İdlib'te şehit düşen Mehmetçiklerimizin anısına Eryaman Stadyumu'nu Türk bayraklarıyla donattı.Yarın Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak olan sarı lacivertliler maç öncesi bu anlamlı hareketiyle birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Ligin düşme hattı ile şampiyonluk hattını yakından ilgilendiren kritik maç yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda başlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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