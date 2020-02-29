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OGM Ormanspor'da Charlon Kloof sezonu kapattı
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OGM ORMANSPOR'DA CHARLON KLOOF SEZONU KAPATTI

OGM Ormanspor'da Charlon Kloof sezonu kapattı

OGM Ormanspor'un Hollandalı oyuncusu sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyecek.

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Başkent ekibinin başarılı ismi Charlon Kloof’un sakatlığı nedeniyle 2019-2020 sezonunun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.

Hollanda'nın Hırvatistan ile oynadığı eleme karşılaşmasında dizinden sakatlık yaşayan Kloof’un sezonu kapattığı OGM Ormanspor tarafından açıklandı.

Başarılı oyuncu, bu sezon Başkent ekibinde çıktığı 25 karşılaşmada 9.6 sayı, 4.2 ribaund, 2.4 asist ortalamasını yakaladı. OGM Ormanspor'da Kloof’un sezonu kapatmasının ardından moraller oldukça bozuldu.

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