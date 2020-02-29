Rakip Karşıyaka

Ligde bu sezon aradığını bulamayan ve playoff potasının 1 basamak altında bulunan Türk Telekom, Darüşşafaka maçında aldığı galibiyetin moraliyle Karşıyaka karşısına çıkacak. Ligin flaş ekiplerinden olan Karşıyaka ligde lider durumda bulunuyor. Bu sezon çıktığı 20 lig müsabakasında 17 galibiyet 3 mağlubiyet alan İzmir ekibi liderliğini sürdürmeye çalışacak. aldığı 10 galibiyet ve 10 malubiyet ile 9. sırada bulunan Ankara ekibi bu maçı kazanarak hem playoff iddiasını sürdürmeye çalışak.

Büyük heyecana sahne olacak maç 1 Mart Pazar Günü Saat 15:15'te Ankara Arena'da oynanacak.