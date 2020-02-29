Gençlerbirliği, Galatasaray deplasmanında

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini Arda Kardeşler yapacak
Ligde Gençlerbirliği 27 puanla 10. sırada yer alırken, Galatasaray 45 puanla 3. sırada bulunuyor.
Gençlerbirliği'nde Floyd Ayite, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç ve Arda Kızıldağ, sakatlıklarından dolayı Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
Galatasaray'da Mario Lemina ile kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda karşılaşmada görev alamayacak.
Başkent ekibinde etk,l, bir performans ortaya koyan Hamza Hamzaoğlu, 2014-2015 sezonunda Galatasaray ile 3 kupa kazanmıştı
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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