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Halkbank, seriyi 5'e çıkardı
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HALKBANK, SERİYİ 5'E ÇIKARDI

Halkbank, seriyi 5'e çıkardı

Efeler Ligi’nin 20.haftasının açılış karşılaşmasında Halkbank, İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek üst üste beşinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

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Her iki takımda mücadeleye, İdlib şehitlerinin anısına TVF tarafından hazırlatılan, “Başımız Sağolsun” pankartlarıyla çıktılar.

Karşılaşmanın ilk seti inişli çıkışlı geçti. Başkent ekibi ilk seti  25-23 alarak 1-0 öne geçmeyi başardı.

Mücadelenin ikinci setine etkili başlayan Halkbank farkı açtı. Setin kalan bölümünde hata yapmayan Halkbank’a karşı top öldürme yüzdesi düşük kalan İnegöl takımı yetişemedi ve seti 25-19’la alan ev sahibi takım 2-0 öne geçti.

Üçüncü set kıyasıya çekişmeyle başladı. Son bölümde etkisini artıran Başkent ekibi,  25-23’le seti hanesine yazdırdı ve maç sonunda 3-0 galip geldi.

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