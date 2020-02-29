Halkbank, seriyi 5'e çıkardı

Her iki takımda mücadeleye, İdlib şehitlerinin anısına TVF tarafından hazırlatılan, “Başımız Sağolsun” pankartlarıyla çıktılar.
Karşılaşmanın ilk seti inişli çıkışlı geçti. Başkent ekibi ilk seti 25-23 alarak 1-0 öne geçmeyi başardı.
Mücadelenin ikinci setine etkili başlayan Halkbank farkı açtı. Setin kalan bölümünde hata yapmayan Halkbank’a karşı top öldürme yüzdesi düşük kalan İnegöl takımı yetişemedi ve seti 25-19’la alan ev sahibi takım 2-0 öne geçti.
Üçüncü set kıyasıya çekişmeyle başladı. Son bölümde etkisini artıran Başkent ekibi, 25-23’le seti hanesine yazdırdı ve maç sonunda 3-0 galip geldi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.