﻿
Siyah formanın geliri Mehmetçik Vakfına
﻿
Site İçi Arama
﻿

SİYAH FORMANIN GELİRİ MEHMETÇİK VAKFINA

Siyah formanın geliri Mehmetçik Vakfına

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Sivasspor maçı seremonisinde giyilecek siyah formaların satışa çıkarılacağını açıkladı.

532 Okunma

MKE Ankaragücü, Kahraman Mehmetçiğimizin anısına, Demir Grup Sivasspor maçının ısınma ve seremonisinde siyah formayla sahaya çıkacağını açıklamıştı. 

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Ankaragüçlüler, iyi akşamlar. İdlib' de yaşananlardan dolayı içimiz kan ağlıyor. Biz büyük bir devletiz bununda üstesinden geleceğiz inşallah. İstediğiniz siyah renk formalar üretiliyor. Maç günü stadyumda satılıp geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacaktır" ifadelerini kullandı.  

﻿

 

 
Yaz 3 puan !
Eryaman Stadı Kırmızı Beyaz
Ankaragücü, Sivasspor'u konuk ediyor
Ankaragücü Mehmetçik anısına
Maça Çeyrek Kala bugün 20:00'da
Ankaragücü'nün rakibi Sivasspor'da 2 eksik
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿