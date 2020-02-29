Siyah formanın geliri Mehmetçik Vakfına

MKE Ankaragücü, Kahraman Mehmetçiğimizin anısına, Demir Grup Sivasspor maçının ısınma ve seremonisinde siyah formayla sahaya çıkacağını açıklamıştı.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Ankaragüçlüler, iyi akşamlar. İdlib' de yaşananlardan dolayı içimiz kan ağlıyor. Biz büyük bir devletiz bununda üstesinden geleceğiz inşallah. İstediğiniz siyah renk formalar üretiliyor. Maç günü stadyumda satılıp geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacaktır" ifadelerini kullandı.
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