Ankaragücü, Sivasspor'u konuk ediyor

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın, hakemliğini Ümit Öztürk yapacak.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Başkent ekibi, deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.
Ankaragücü, Başkent derbisinde geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olurken, 20 puanla 16. sırada yer alıyor. Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor ise 45 puanla 4. sırada bulunuyor.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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