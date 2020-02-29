﻿
Ankaragücü, Sivasspor'u konuk ediyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ, SİVASSPOR'U KONUK EDİYOR

Ankaragücü, Sivasspor'u konuk ediyor

Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü, yarın sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

500 Okunma

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın, hakemliğini Ümit Öztürk yapacak.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Başkent ekibi, deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.

Ankaragücü, Başkent derbisinde geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olurken, 20 puanla 16. sırada yer alıyor. Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor ise 45 puanla 4. sırada bulunuyor.

 
Yaz 3 puan !
Eryaman Stadı Kırmızı Beyaz
Siyah formanın geliri Mehmetçik Vakfına
Ankaragücü Mehmetçik anısına
Maça Çeyrek Kala bugün 20:00'da
Ankaragücü'nün rakibi Sivasspor'da 2 eksik
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿