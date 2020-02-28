Ankaragücü Mehmetçik anısına

MKE Ankaragücü kulübü resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; "MKE Ankaragücümüz, İdlip'te hain saldırı sonucu şehit düşen Kahraman Mehmetçiğimizin anısına, Demir Grup Sivasspor maçının ısınma ve seremonisinde siyah formayla sahaya çıkacaktır. Taraftarlarımıza saygıyla duyurulur" denildi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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