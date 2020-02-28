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Gençlerbirliği'nde taktik idmanı
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE TAKTİK İDMANI

Gençlerbirliği'nde taktik idmanı

Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları taktik ağırlıklı antrenman ile devam etti.

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Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği günü akşam saatlerinde yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda yapılan şut çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümdeki taktik çalışma ile son buldu.

 
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