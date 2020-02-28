Gençlerbirliği'nde taktik idmanı

Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği günü akşam saatlerinde yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda yapılan şut çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümdeki taktik çalışma ile son buldu.