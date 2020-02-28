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Maça Çeyrek Kala bugün 20:00'da
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MAÇA ÇEYREK KALA BUGÜN 20:00'DA

Ankaragücü, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Keçiörengücü'nün değerlendirildiği Maça Çeyrek Kala bu akşam saat 20:00'da Klasspor Tv'de...

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Başkent derbisinde neler yaşandı? Başkent derbisini kazanan Gençlerbirliği, Galatasaray deplasmanında neler yapacak? Derbinin kaybedeni Ankaragücü, bu sezonun flaş takımı Sivasspor’u evinde mağlup edebilecek mi? Osmanlıspor, Karagümrük ile evinde oynayacağı karşılaşmayla beraber düşme potasından uzaklaşabilecek mi? Keçiörengücü, Balıkesir deplasmanında play-off hedefini sürdürebilecek mi? Hepsi ve daha fazlası Maça Çeyrek Kala'da bu akşam... Sakın kaçırmayın...

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