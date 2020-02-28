Galatasaray ve Gençlerbirliği'nin Eksikleri

Spor Toto Süper Lig'de 45 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray evinde 27 puanla 10. sırada yer alan Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Sarı kırmızılarda Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sebebi ile oynayamayacak olan Belhanda'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Luyindama, Lemina ve lisansı dondurulan Nagatomo bu önemli karşılaşma öncesi forma giyemeyecek. Galatasaray'da sarı kart sınırında bulunan Adem Büyük ve Feghouli ise bu karşılaşmada kart görmeleri takdirde 25. haftadaki Sivasspor deplasmanında takımlarını yalnız bıracaklar.
Başkent ekibi Gençlerbirliği'nde ise sakatlıklar can sıkıyor. İstanbul deplasmanına sakat oyuncuları Sefa Yılmaz, Arda Kızıldağ, Polomat ve Ayite'yi götüremeyecek olan Kırmızı Kara'larda lisansı dondrulan Diallo'da forma giyemeyecek futbolcular arasında. Ankara temsilcisinde sarı kart sınırında bulunan Erdem ile Flavio ise bu maçta sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Başkent'te oynanacak Antalyaspor maçında sahada yer alamayacaklar.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.