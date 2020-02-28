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Etimesgut Belediyespor'da kan değişimi
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ETİMESGUT BELEDİYESPOR'DA KAN DEĞİŞİMİ

Etimesgut Belediyespor'da kan değişimi

Etimesgut Belediyespor'da Tunahan Akdoğan'ın yerine göreve gelen Mehmet Ali Karaca kimdir?

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TFF 2.Lig Kırmızı Grupta yer alan Etimesgut Belediyespor, üst üste gelen 5 mağlubiyet sonrası Teknik Direktör Tunahan Akdoğan ve Ümit Şengül ile yolların ayrıldığını açıklamış ve göreve Mehmet Ali Karaca'nın getirildiğini duyurmuştu.  

57 yaşındaki tecrübeli teknik adam Mehmet Ali Karaca, futbolculuk kariyerinde Çaykur Rizespor, Elazığspor ve Pazarspor formalarını giydikten sonra aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.  Rize doğumlu Karaca, teknik adamlık kariyerinde Çaykur Rizespor altyapısı, Pazarspor, Hacettepe, Sancaktepe Belediyespor, Ofspor, Yeni Orduspor takımlarında görev yaptı.  Son görev aldığı Yeni Orduspor takımında 11 karşılaşmaya çıkan Karaca, 1.45 puan ortalaması yakalamıştı.

27 puanla 14'üncü sırada yer alan Etimesgut Belediyespor, sezona Adnan Şentürk ile başlamış ve 10 haftada 11 puan toplayan Başkent ekibi, ligin 11'inci haftasında göreve Tunahan Akdoğan'ı getirmiş ve 15 haftada 16 puan toplamıştı. 

 

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