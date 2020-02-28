İstanbul'da 96. Randevu

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçtan 6 puanla ayrılarak düşme hattından uzaklaşan ve derin bir nefes alan Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta ezeli rakibini Kadıköy'de 3-1 mağlup eden ve şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a konuk olacak. İki köklü kulübün geride kalan 95 maçında ise istatistikler şu şekilde.

Geride kalan 95 maçta sarı kırmızılılar 51 galibiyet alırken, Alkaralar ise 23 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. İki takım çıktığı 21 maçta ise birbirlerine üstünlük sağlayamamış ve sahadan birer puanla ayrılmışlardı. Galatasaray'ın Gençlerbirliği kalesine yolladığı 161 gole Kırmı Şimşekler 101 gol ile karşılık vermişti. İki takım en son bu sezon 7. haftada Eryaman Stadyumu'nda karşılaşmış ve maçtan gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1 puan alarak ayrılmıştı.

Kritik bir 3 puan mücadelesine sahne olacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Türk Telekom Arena'da oynanacak maç 1 Mart pazar günü 20:00'de başlayacak.