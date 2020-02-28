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Ankaragücü'nün rakibi Sivasspor'da 2 eksik
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ANKARAGÜCÜ'NÜN RAKİBİ SİVASSPOR'DA 2 EKSİK

Ankaragücü'nün rakibi Sivasspor'da 2 eksik

Süper Lig'de Ankaragücü'nün bu haftaki rakibi Sivasspor'da 2 eksik...

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Ankaragücü'nün bu haftaki rakibi Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı. Ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. İdmana, sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural katılmazken, sol el parmağından ameliyat edilen Petar Skuletic takımdan ayrı koştu. MKE Ankaragücü, 23 haftası geride kalan ligde 20 puanda yer alırken, Sivasspor ise 45 puanla liderin 1 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alıyor. 

 

 
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