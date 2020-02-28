Kemer'de Avrupa Ümitler Kupası Heyecanı

Avrupa Judo Birliği'nin yıllık takviminde yer alan Ümitler Avrupa Judo Kupası 29 Şubat - 1 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek. Türk Judo'sunun efsane isimlerinden Nazım ve Natık Canca anısına gerçekleşecek turnuvada Trükiye dahil 17 ülkeden 173 kadın 356 erkek judocu mücadele edecek.
Limak Limra Resort Hotel’de yapılacak karşılaşmalarda; Ay-yıldızlı judogilerle kadınlarda 81, erkeklerde 101 sporcu tatamide yer alacak.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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