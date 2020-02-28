Osmanlıspor'dan Şehitlerimiz Anısına

Osmanlıspor İdlib'te şehit düşen Mehmetçiklerimiz anısına bugün ki antrenmana teknik heyet, oyuncular ve personeller ile birlikte Türk bayraklı tişört ile çıktı. Bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayan Mor Sarılılar'da antrenmana tedavisi devam eden Barış Zeren katılamadı. Taktik idman ve ısınma hareketleriye başlayan antrenmanı 5'e 2 top kapma oyunu takip etti. İsmet Taşdemir'in öğrencileri antrenmanın son kısmını sprint antrenmanı ile tamamladı.