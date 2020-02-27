Mor sarılılar taktik çalıştı

ANTRENMANDA 2 EKSİK
TFF 1. Lig’in 25. haftasında sahasında Fatih Karagümrük takımını ağırlayacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana tedavisi devam eden Barış Zeren ve hafif adale ağrısı bulunan Mehmet Yiğit katılmadı. Mor-sarılı oyuncular, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyona yönelik oyunla devam eden antrenmanda 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yapan mor-sarılı ekip antrenmanı sonlandırdı.
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