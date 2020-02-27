PFDK'dan Başkent ekiplerine ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.02.2020 tarih ve 55 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar çerçevesinde, "MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü sporcusu ERDİ DİKMEN'in, 22.02.2020 tarihinde oynanan CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, ÇANKAYA FK'nın, 24.02.2020 tarihinde oynanan ÇANKAYA FK-ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verildi.