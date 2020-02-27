﻿
PFDK'dan Başkent ekiplerine ceza
﻿
Site İçi Arama
﻿

PFDK'DAN BAŞKENT EKİPLERİNE CEZA

PFDK'dan Başkent ekiplerine ceza

PFDK'dan Başkent ekiplerine ceza yağdı...

475 Okunma

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.02.2020 tarih ve 55 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar çerçevesinde, "MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü sporcusu ERDİ DİKMEN'in, 22.02.2020 tarihinde oynanan CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, ÇANKAYA FK'nın, 24.02.2020 tarihinde oynanan ÇANKAYA FK-ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verildi. 
Gençlerbirliği'nde Galatasaray hazırlıkları devam ediyor
Serkan Özbalta: Fileyle topu buluşturamadık
Keçiörengücü Play-Off'tan uzak kaldı
Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var?
Öğrencilerden Ankaragücü'ne ziyaret
Efeler Ligi'nde 20. hafta heyecanı başlıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿