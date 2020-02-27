Gençlerbirliği'nde Galatasaray hazırlıkları devam ediyor

Gençlerbirliği'nde Pazar günü Galatasaray ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Takım günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı. Antrenmana ısınma hareketleri ve eğlenceli oyun ile başlayan futbolcular daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman, son bölümde yapılan taktik çalışma ile tamamlandı.
Antrenmanda tedavileri devam eden Ayite, Sefa, Erdem ve Arda yer almadı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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