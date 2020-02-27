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Gençlerbirliği'nde Galatasaray hazırlıkları devam ediyor
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE GALATASARAY HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Gençlerbirliği'nde Galatasaray hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

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Gençlerbirliği'nde Pazar günü Galatasaray ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Takım günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı. Antrenmana ısınma hareketleri ve eğlenceli oyun ile başlayan futbolcular daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman, son bölümde yapılan taktik çalışma ile tamamlandı.

Antrenmanda tedavileri devam eden Ayite, Sefa, Erdem ve Arda yer almadı.
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