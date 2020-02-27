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Keçiörengücü Play-Off'tan uzak kaldı
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KEÇİÖRENGÜCÜ PLAY-OFF'TAN UZAK KALDI

Keçiörengücü Play-Off'tan uzak kaldı

TFF 1.Lig'de ilk devreyi 3'üncü sırada bitiren Keçiörengücü, ikinci devrede ki kötü gidişatını sürdürüyor.

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TFF 1.Lig'e bu sezon yükselen Başkent temsilcisi Keçiörengücü, ligin ilk devresini 3'üncü sırada noktalamış ve Aktepe'de 33 maçlık yenilmezlik serisi oluşturmuştu. Mor beyazlılar, ligin ikinci devresinde ise tam anlamıyla bir çöküş yaşıyor. Ligin ikinci yarısına Eskişehirspor mağlubiyetiyle başlayan Keçiörengücü, Osmanlıspor ile golsüz berabere kaldıktan sonra Adana Demirspor'a Aktepe'de 3-1 mağlup oldu. BB Erzurumspor mağlubiyetinden sonra evinde Altay'ı 2-0 yenen Keçiörengücü, ikinci devredeki ilk galibiyetini elde etti. Geçtiğimiz haftasonu Ümraniyespor'a 2-0 mağlup olan Ankara ekibi, bugün de kendi evinde İstanbulspor ile golsüz berabere kaldı.  Keçiörengücü, böylece ligin ikinci yarısında çıktığı 7 maçta sadece 5 puan toplamış oldu ve 24'üncü haftayı 33 puanla 10'uncu sırada noktaladı ve Play-off hedefinden bir adım daha uzaklaşmış oldu.  

HABER: MERT DOKUZOĞLU 
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