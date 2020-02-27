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Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var?
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BU HAFTA SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var?

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmayla başlıyor...

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Ligin 24. haftasında Ankaragücü 1 Mart Pazar günü sahasında Sivasspor'u konuk edecek bir diğer Başkent ekibi Gençlerbirliği ise deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Bu zorlu karşılaşmalar öncesinde Ankaragücü 20 puanla 16. sırada yer alırken, Gençlerbirliği 27 puanla 10. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de haftanın maçları şu şekilde:

28 Şubat Cuma

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş

29 Şubat Cumartesi

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa

17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe

1 Mart Pazar

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği

2 Mart Pazartesi

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe

20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK
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