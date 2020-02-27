Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var?

Ligin 24. haftasında Ankaragücü 1 Mart Pazar günü sahasında Sivasspor'u konuk edecek bir diğer Başkent ekibi Gençlerbirliği ise deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Bu zorlu karşılaşmalar öncesinde Ankaragücü 20 puanla 16. sırada yer alırken, Gençlerbirliği 27 puanla 10. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de haftanın maçları şu şekilde:
28 Şubat Cuma
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş
29 Şubat Cumartesi
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa
17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe
1 Mart Pazar
13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği
2 Mart Pazartesi
20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe
20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK
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