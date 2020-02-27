Öğrencilerden Ankaragücü'ne ziyaret

Öğrencilerin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Başkan Fatih Mert:”Genç arkadaşlarımızın bugün burada olmasından dolayı mutlu olduk. Ankaragücü sevgisini genç nesillere aşılamamız gerekiyor. Böyle Ankaragücü’nü gönülden seven gençlerimizle birlikte inşallah daha güzel noktalara geleceğize inanıyorum. Desteklerini esirgemeyen taraftarlarımız sayesinde Ankaragücü daha iyi yerlere gelecek” ifadelerini kullandı.
Ankaragücü'nün bugün gerçekleştirdiği antrenmanı Başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerimizle beraber izleyen Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi öğrencileri, antrenman sonrası teknik heyete çiçek takdim ederek, takıma tezahüratta bulundu.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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