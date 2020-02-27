Efeler Ligi'nde 20. hafta heyecanı başlıyor

Ligde 20. hafta yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Haftanın açılışı Halkbank ile İnegöl Belediyespor karşılaşmasıyla olacak. Cumartesi günü Ziraat Bankası ile Arkas arasında oynanacak karşılaşma ile hafta sona erecek.
20. hafta programı şu şekilde:
Yarın
19.00 Halkbank - İnegöl Bld. (TVF Başkent)
29 Şubat Cumartesi
14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Sorgun Bld. (TVF Burhan Felek)
15.30 Tokat Bld. Plevne - Arhavi Voleybol (Ali Yücel Spor Salonu)
16.00 Bursa B.Şehir Bld. - Spor Toto (TVF Cengiz Göllü)
18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - İstanbul BBSK (TVF Burhan Felek)
19.00 Ziraat Bankası - Arkas (TVF Başkent)
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