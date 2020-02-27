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Efeler Ligi'nde 20. hafta heyecanı başlıyor
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EFELER LİGİ'NDE 20. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR

Efeler Ligi'nde 20. hafta heyecanı başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftası yarın oynanacak olan Halkbank-İnegöl Belediyespor maçıyla başlıyor.

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Ligde 20. hafta yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Haftanın açılışı Halkbank ile İnegöl Belediyespor karşılaşmasıyla olacak. Cumartesi günü Ziraat Bankası ile Arkas arasında oynanacak karşılaşma ile hafta sona erecek.

20. hafta programı şu şekilde:

Yarın

19.00 Halkbank - İnegöl Bld. (TVF Başkent)

29 Şubat Cumartesi

14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Sorgun Bld. (TVF Burhan Felek)

15.30 Tokat Bld. Plevne - Arhavi Voleybol (Ali Yücel Spor Salonu)

16.00 Bursa B.Şehir Bld. - Spor Toto (TVF Cengiz Göllü)

18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - İstanbul BBSK (TVF Burhan Felek)

19.00 Ziraat Bankası - Arkas (TVF Başkent) 

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