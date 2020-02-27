Keçiörengücü Boğa'yı deviremedi

KEÇİÖRENGÜCÜ 0-0 İSTANBULSPOR
TFF 1. Lig 24. hafta mücadelesinde Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan müsabakada Keçiörengücü, İstanbulspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Ankara Aktepe
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Murat Şener, Bersan Duran
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can, Hüsamettin Tut, İshak Çakmak (Dk. 68 Süleyman Olgun), Madinda, Cem Ekinci (Dk. 90 Devrim Taşkaya), Burak Aydın, Dialiba, Kone (Dk. 82 Abdulkadir Kuzey)
İstanbulspor: Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Issah (Dk. 78 Ali Dere), Melih Kabasakal (Dk. 68 Enes Durmuş), Eslem Öztürk, Cajic, Diouf (Dk. 75 İbrahim Yılmaz)
Sarı kartlar: Dk. 22 Melih Kabasakal (İstanbulspor), Dk. 35 İshak Çakmak, Dk. 36 Burak Aydın (Keçiörengücü)
Keçiörengücü puanını 33'e yükseltirken, İstanbulspor ise 28 puana çıktı. Maçın başından bu yana etkili bir oyun sergileyen Başkent ekibi, 14 şut girişiminde bulundu. 4 isabetli şut çeken Keçiörengücü, yüzde 55 topla oynama yüzdesiyle oynadı. Keçiörengücü haftasonu oynanan maçta Ümraniyespor'a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.
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