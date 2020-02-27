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Altındağspor Zafer Şahin'e emanet
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ALTINDAĞSPOR ZAFER ŞAHİN'E EMANET

Altındağspor Zafer Şahin'e emanet

Ankara futbolunun yetiştirdiği isimlerden deneyimli teknik adam Zafer Şahin Altındağspor'da.

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Ankara futbolunun yetiştirdiği isimlerden deneyimli teknik adam Zafer Şahin Altındağspor'da. Futbol kariyeri başarılarla dolu olan Şahin, daha önce Malatyaspor, Kartalspor, Alanyaspor, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Karadeniz Ereğlispor ve Eskişehirspor takımlarında görev yapmıştı.  

42 yaşındaki Zafer Şahin, futbolculuk kariyerinde Ankaragücü, Mudurnuspor, Yeni Salihlispor, Beylerbeyi, Eskişehirspor, Kartalspor, Diyarbakırspor, Mersin İdman Yurdu, Kayseri Erciyesspor ve Altay formalarını terlettikten sonra futbolculuk kariyerini noktalamıştı.  

 

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