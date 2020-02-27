Melekler rövanş için avantajı yakaladı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan, yarı final karşılaşmasında kıyasıya mücadeleye sahne olundu. Başkent ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını 13-8 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısına oldukça etkili başlayan Melekler, aradaki farkı 7 gole çıkardı. Ev sahibi takım, karşılaşmanın sonuna kadar gol farkının kapanmasına izin vermedi. Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri; Olga ve Ceylan (7), Nurceren (4), Bilgenur ve Hanna (3), Edanur, Gülcan ve Esra (1) kaydetti.
Yenimahalle Belediyesi SK, Yalıkavak galibiyeti ile 4 Mart'ta Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda yapılacak Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasından önce avantajı yakaladı.
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