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İrem Yaman Basın toplantısı yarın saat 10:00'da Klasspor Tv'de
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İREM YAMAN BASIN TOPLANTISI YARIN SAAT 10:00'DA KLASSPOR TV'DE

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Tekvandocu İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecinde yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Yarın saat 10.00'da Klasspor TV'den canlı yayınlanacak...

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Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Tekvandocu İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecinde yaşananlarla ilgili bilinmeyenleri açıklayacak. Basın toplantısını yarın saat: 10.00'da Klasspor TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

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