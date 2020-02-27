﻿
Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20:00'DA

Klasspor Tv'de her Perşembe yayınlanan Spor Ankara'nın bu haftaki konuğu Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Nedim Yıldırım. Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da Klasspor Tv'de...

214 Okunma

Klasspor Tv'de her Perşembe yayınlanan Ali Öcal ve Murat Kandazoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Ankara amatörünün konuşulduğu tek program Spor Ankara'nın bu haftaki konuğu Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Nedim Yıldırım. Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da Klasspor Tv'de..

LÜTFEN KANALIMIZA ABONE OLARAK BİZİ DESTEKLEYİNİZ.

https://goo.gl/XaPmpu Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz. Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/ Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/ İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/

 

ETİKETLER
PFDK'dan Başkent ekiplerine ceza
Gençlerbirliği'nde Galatasaray hazırlıkları devam ediyor
Serkan Özbalta: Fileyle topu buluşturamadık
Keçiörengücü Play-Off'tan uzak kaldı
Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var?
Öğrencilerden Ankaragücü'ne ziyaret
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿