Halkbank'ta hedef play-off

Başkent Voleybol Salonundaki karşılaşmada saat 19:00’da başlayacak.
Mücadele öncesinde Başkent ekibi 19 karşılaşmada elde ettiği 10 galibiyetle 7, konuk ekip ise 9. sırada bulunuyor.
"HAFTANIN KAZANANI OLMAK İSTİYORUZ"
Mavi-beyazlı ekibin kaptanı Faik Samed Güneş, karşılaşmanın oldukça önemli olduğunu belirtti. Takımın ikinci yarı yükselişe geçtiğinin altını çizen Güneş, “Bir maç önce aldığımız galibiyetin anlam taşıması için, bir sonraki mücadeleden de galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Çünkü biz play-off etabına girerken iyi bir yer edinmek istiyoruz. Bunu başarmak adına gerçekten çok çalışıyoruz. Bu karşılaşmadan galip ayrılarak haftanın kazananı olmak istiyoruz” dedi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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