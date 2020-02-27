OGM Ormanspor sahasında galip geldi

Başkent ekibi ilk çeyrekte etkili olmaya çalışsa da konuk takım 20-18 önde tamamladı. Oldukça çekişmeli başlayan ikinci çeyrekte OGM Ormanspor, 41-37 önde bitrdi.
Başkent ekibi, 24. dakikada skorda 45-40'lık üstünlük sağladı ve son periyoda 55-53 OGM Ormanspor'un üstünlüğüyle girildi. Karşılaşmanın son çeyreğinde de etkili oyununu sürdüren OGM Ormanspor, sahadan 73-70 galibiyetle ayrıldı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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