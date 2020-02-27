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OGM Ormanspor sahasında galip geldi
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OGM ORMANSPOR SAHASINDA GALİP GELDİ

OGM Ormanspor sahasında galip geldi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta karşılaşmasında OGM Ormanspor, sahasında Sigortam.net İTÜ Basket'i 73-70 yendi.

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Başkent ekibi ilk çeyrekte etkili olmaya çalışsa da konuk takım 20-18 önde tamamladı. Oldukça çekişmeli başlayan ikinci çeyrekte OGM Ormanspor, 41-37 önde bitrdi.

Başkent ekibi, 24. dakikada skorda 45-40'lık üstünlük sağladı ve son periyoda 55-53 OGM Ormanspor'un üstünlüğüyle girildi. Karşılaşmanın son çeyreğinde de etkili oyununu sürdüren OGM Ormanspor, sahadan 73-70 galibiyetle ayrıldı.

 

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