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OGM Ormanspor Avrupa'da havlu attı
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OGM ORMANSPOR AVRUPA'DA HAVLU ATTI

OGM Ormanspor Avrupa'da havlu attı

OGM Ormanspor, FIBA Avrupa Kupası 8'li tur rövanş karşılaşmasında deplasmanda Basket Landes'e 102-64 mağlup olarak elendi.

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François-Mitterrand Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Basket Landes, ilk çeyreğini 20-16 önde geçtiği karşılaşmanın ilk yarısını 43-29 skorla tamamladı.

Aradaki farkı ikinci yarıda iyice açan Basket Landes, üçüncü periyodunu 71-46 önde bitirdiği karşılaşmadan 102-64 galip ayrıldı ve üst tura yükselen taraf oldu.

OGM Ormanspor, Ankara'da oynanan ilk karşılaşmada da 82-79 mağlup olmuştu.

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