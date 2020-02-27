OGM Ormanspor Avrupa'da havlu attı

François-Mitterrand Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Basket Landes, ilk çeyreğini 20-16 önde geçtiği karşılaşmanın ilk yarısını 43-29 skorla tamamladı.
Aradaki farkı ikinci yarıda iyice açan Basket Landes, üçüncü periyodunu 71-46 önde bitirdiği karşılaşmadan 102-64 galip ayrıldı ve üst tura yükselen taraf oldu.
OGM Ormanspor, Ankara'da oynanan ilk karşılaşmada da 82-79 mağlup olmuştu.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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