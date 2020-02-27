Etimesgut Belediyespor'da ayrılık

Etimesgut Belediyespor tarafından yapılan açıklamalada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktör Tunahan Akdoğan ve Ümit Şengül ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmeleri karşılıklı olarak fesh edilmiştir.
Tunahan Akdoğan ve Ümit Şengül'e kulübümüze verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz."
Öte yandan Tunahan Akdoğan'ın görevden ayrılmasının ardından yerine daha önce Hacettepespor ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran Mehmet Ali Karaca geldi.
Sezona Adnan Şentürk ile başlayan ve 10 haftada 11 puan sahibi olan Başkent ekibi, ligin 11. haftasında göreve Tunahan Akdoğan'ı getirmiş ve 15 haftada 16 puan almıştı.
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