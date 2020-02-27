Gençlerbirliği maçı sonrası yaşanan enteresan gelişme

Pazar günü oynanan Başkent derbisinde alınan 1-0 yenilginin ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın Pazartesi günü idmandan önce futbolcularla vedalaştığı öğrenildi. Güçlü Yorum yorumcuları Bülent Atlas ve Engin Atanaz değerlendirmelerde bulundu.

Kısa bür süre önce programda teknik adamın kırılgan bir yaıpya sahip olduğunu belirttiğini ifade eden Bülent Atlas "Bir ay öncesinde yayında konuşulan Mustafa Reşit Akçay'ın büyük camialarda taraftar baskısı, kulüp baskısı olan yerlerde başarılı olma şansının çok zayıf olduğunu düşünüyorum ve kırılgan olduğunu düşünüyorum demiştim. Aradan geçen bir ay içerisinde ben aynı fikrimi değiştirmemiştim." dedi.

Bülent Atlas, Pazartesi günü yapılan idmandan önce teknik direktörün oyuncularla veda konuşması yaptığını ifade ederek, "Mustafa Reşit akçay ile Ankaragücü'nün sezon sonunu görmesi gerçekten çok zor. B planı hazırlaması lazım Ankaragücü yönetiminin. Ankaragücü yönetimi Pazar günü maçtan sonra Mustafa hoca ile bir toplantı yapıyor. 'Hocam ne oldu? Niye yenildik? Bu kritik maçtı önemli maçtı. Sedat niye oynadı? Rivas'ı niye aldık? İlhan'ı niye çıkarmadın?' böyle toplantı yapılıyor. Pazartesi günü sabah antrenmanda Mustafa hoca futbolcularla vedalaşıyor. Çok incindim diye. Bu kadar kırılması, incinmesi, futbolcularla vedalaşır gibi konuşma yapması araya girilmesi, hocanın işine devam etmesi bu bahsettiğim kırılganlığın en büyük sonucu gibi görüyorum." şeklinde konuştu.

Mustafa Reşit Akçay'ın duygusal yapısının altı çizilerek, " Sivas maçında Ankaragücü taraftarları yine tribünleri dolduracak. Gençlerbirliği maçında gösterdiğin performansa yakın bir performanstan sonra bütün tribünler olmasa dahi bir grup çıkıp, hocayı istifaya davette edebilir. O zaman ben hocayı basın toplantısında bile göremeden gidecek gibi sonuç çıkıyor. Açıklamalarında da bir duygusallık naiflik var hocanın. Hoca güzel bir adam ama futbol o kadar duygusallık içerebilen bir oyun değil. Biraz daha akıllıcılık ve dirayet gerekiyor. Bu kırılganlıklar mücadelenin içerisinde ani bir krize neden olabilir. " ifadelerine yer verildi.