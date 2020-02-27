Türk Telekom uzatmada devirdi

Başkent ekibi karşılaşmaya etkili başlayarak, ilk çeyreği başkent temsilcisi 21-20 önde bitirdi.
Ev sahibi takım, ikinci yarıda oyuna ortak olarak soyunma odasına 41-33 üstünlükle gitti.
Türk Telekom, maçta yeniden etkisini göstermeye başladı. Kıyasıya çekişmeyle geçen üçüncü çeyrek 58-58 eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın 4. periyodunda da büyük çekişmeye sahne olundu. İki takım da skor üstünlüğünü eline alamayınca mücadelenin normal süresi 70-70 beraberlikle sona erdi.
Uzatma bölümünde ajantajı yakalayan Başkent ekibi, rakibinin üstünlük kurma çabasına izin vermedi ve mücadele sonunda 80-77 galip geldi.
Alınan bu sonuçla Türk Telekom 10. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Tekfen ise 8.yenilgisini aldı. Ayrıca Başkent ekibi, ev sahibi takımın 5 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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