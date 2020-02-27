﻿
Türk Telekom uzatmada devirdi
﻿
Site İçi Arama
﻿

TÜRK TELEKOM UZATMADA DEVİRDİ

Türk Telekom uzatmada devirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta karşılaşmasında Türk Telekom, Darüşşafaka Tekfen'i uzatmada 80-77 mağlup etti.

114 Okunma

Başkent ekibi karşılaşmaya etkili başlayarak, ilk çeyreği başkent temsilcisi 21-20 önde bitirdi.

Ev sahibi takım, ikinci yarıda oyuna ortak olarak soyunma odasına 41-33 üstünlükle gitti.

Türk Telekom, maçta yeniden etkisini göstermeye başladı. Kıyasıya çekişmeyle geçen üçüncü çeyrek 58-58 eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 4. periyodunda da büyük çekişmeye sahne olundu. İki takım da  skor üstünlüğünü eline alamayınca mücadelenin normal süresi 70-70 beraberlikle sona erdi.

Uzatma bölümünde ajantajı yakalayan Başkent ekibi, rakibinin üstünlük kurma çabasına izin vermedi ve mücadele sonunda 80-77 galip geldi.

Alınan bu sonuçla Türk Telekom 10. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Tekfen ise 8.yenilgisini aldı. Ayrıca Başkent ekibi, ev sahibi takımın 5 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

ETİKETLER
Rahmetullah Berişbek: Kimseden korktuğumuzu düşünmüyorum
Hamza Hamzaoğlu: Galatasaray'a karşı iyi bir Gençlerbirliği izlettireceğiz
Osmanlıspor'da yenilenme günü
Güçlü Yorum bugün 20:00'da
Gençlerbirliği'nde hedef galibiyet
Süper Lig'de 24. hafta hakemleri belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿