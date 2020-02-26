Rahmetullah Berişbek: Kimseden korktuğumuzu düşünmüyorum

Başkent derbisinde alınan 1-0'lık galibiyet hakkında "Gerçekten çok önemli bir maçtı bizim için 6 puan değerindeydi. Bu galibiyeti alarak kendi özgüvenimizin yerine geldiğini düşünüyorum. değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray deplasmanından galibiyet ile dönmek istediklerinin altını çizerek,"Bu hafta Galatasaray deplasmanında oynayacağız ve kimseden korktuğumuzu düşünmüyorum. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. İnşallah oradan puan almayı düşünüyoruz. Hazırlıklarımızı gerçekten yoğun bir şekilde ilerliyor. Biz kendi oyunumuzu oynayacağımızı düşünüyorum. İnşallah hoca şans verirse bana da iyi değerlendirmeyi istiyorum." diye konuştu.

"BÜYÜK BİR MAÇ OLACAK BİZİM İÇİN"

Gençlerbirliği'nin başarılı oyuncularından Zargo Toure, Başkent derbisi ile ilgili "Ankara derbisini kazanmış olduk. Bu hem oyuncularımız için hem de kulübümüz için önemli bir galibiyet. Bundan gayet mutluyuz."değerlendirmesinde bulundu.

Bu hafta oynayacakları Galatasaray karşılaşmasının oldukça önemli olduğunu belirterek "Galatasaray galibiyet serisi olan bir takım. Önemli bir takıma karşı oynayacağız. Büyük bir maç olacak bizim için. Tabii bütün bu faktörler bizi motive eden şeyler. Bunun için gerekli şekilde hazırlanıyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz." dedi.

Takımda yakaladığı başarı ile ilgili "Şu anda çalışmaya devam ediyorum henüz sezon bitmedi. Sezonun sonu geldiğinde başarılı olup olmadığımı daha iyi değerlendirebiliriz." şeklinde konuştu.