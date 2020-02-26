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Hamza Hamzaoğlu: Galatasaray'a karşı iyi bir Gençlerbirliği izlettireceğiz
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HAMZA HAMZAOĞLU: GALATASARAY'A KARŞI İYİ BİR GENÇLERBİRLİĞİ İZLETTİRECEĞİZ

Hamza Hamzaoğlu: Galatasaray'a karşı iyi bir Gençlerbirliği izlettireceğiz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray karşılaşmasından önce Klasspor TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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Başkent derbisinde güzel bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Bizim için iyi bir maç oldu. Çünkü hem derbi olması itibariyle hemde Alanya maçından sonra ikinci bir maçı daha kazanıp, tekrar o güveni devam ettirme açısından önemliydi. İyi bir maç oynadık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu ve Galatasaray maçına da bu moralle hazırlanıyoruz. İnşallah bu hafta da Galatasaray maçındanda iyi bir sonuçla iyi bir oyunla ayrılırız." dedi.

Galatasaray, maçı öncesinde takımdaki eksiklikler hakkında "Ufak tefek sakatlıkları olanlar var ama Ayite yok. Sürekli sakatlığı olanlar var. Arda yok. Erdem'in bu hafta kasığında bir yırtık oluştu o oynamayacak. Onun dışında bütün takım hazırız aşağı yukarı." açıklamasında bulundu.

Hafta sonu oynayacakları karşılaşmaya iyi hazırlandıklarının altınız çizerek "Oldukça iyi hazırlanıyoruz. Bir iki gün hem biraz yüklenmeyi amaçladık fakat ufak tefek sakatlığı olanları da dinlendiriyoruz. Yani onlarında kendilerini toparlamaları için zaman tanıdık. Yarından itibaren taktiksel anlamda çalışmalara başlayacağız. Ümit ediyorum hafta sonu Galatasaray'a karşı iyi bir Gençlerbirliği izlettiririz." şeklinde konuştu.
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