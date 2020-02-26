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Osmanlıspor'da yenilenme günü
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OSMANLISPOR'DA YENİLENME GÜNÜ

Osmanlıspor'da yenilenme günü

Hatayspor karşılaşmasının ardından Osmanlıspor, bugün yenileme antrenmanı yaptı.

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Başkent ekibi, Hatayspor karşılaşmasından sonra çalışmalara ara vermeden bugün yenileme antrenmanı gerçekleştirdi.

Teknik direktör İsmet Taşdemir’in saha içerisinde yaptığı kısa bir değerlendirme toplantısınndan sonra karşılaşmada görev alan futbolcular yenileme koşusu yaptı. Karşılaşmada kısa süreli forma giyen ve oynama şansı bulamayan futbolcular ise ısınma koşusuyla antrenmana başladı. Daha sonra şut organizasyonlarında bulunan takım, dar alanda oynanan çeşitli pas organizasyonlarıyla antrenmanı bitirdi.

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