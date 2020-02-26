Güçlü Yorum bugün 20:00'da

Pazar günü oynana Başkent Derbisi Güçlü Yorum'da konuşuluyor... Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbide Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1- 0 skorla mağlup etti. Hafta sonu oynanan karşılaşma hakkında tüm merak edilenler ve daha fazlası Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum'da bu akşam Klasspor TV'de. Sakın kaçırmayın...
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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