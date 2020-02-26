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Gençlerbirliği'nde hedef galibiyet
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE HEDEF GALİBİYET

Gençlerbirliği'nde hedef galibiyet

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasında Gençlerbirliğin'de hedef puan ya da puanlar...

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Geçtiğimiz hafta oynanan Başkent derbisinde Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Gençlerbilriği'nde bu hafta oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Başkent ekibi, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan mutlu dönmeyi hedefliyor.

Öncesinde teknik direktörlük yaptığı ve kupalar kazandığı Galatasaray’a karşı rakip olarak mücadele edecek olan  Hamza Hamzaoğlu, oyuncularıyla zorlu karşılaşma öncesinde yakından ilgileniyor.

Öte yandan geçtiğimiz sezon oynanan Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşması 0-0 sona ermişti.
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