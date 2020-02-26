Gençlerbirliği'nde hedef galibiyet

Geçtiğimiz hafta oynanan Başkent derbisinde Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Gençlerbilriği'nde bu hafta oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Başkent ekibi, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan mutlu dönmeyi hedefliyor.

Öncesinde teknik direktörlük yaptığı ve kupalar kazandığı Galatasaray’a karşı rakip olarak mücadele edecek olan Hamza Hamzaoğlu, oyuncularıyla zorlu karşılaşma öncesinde yakından ilgileniyor.

Öte yandan geçtiğimiz sezon oynanan Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşması 0-0 sona ermişti.