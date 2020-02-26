Süper Lig'de 24. hafta hakemleri belli oldu

Ligin 24. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu. Ankaragücü'nün Pazar günü sahasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmayı Ümit Öztürk, Gençlerbirliği'nin deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağı mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.
Diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabıyık
Trabzonspor-Ç. Rizespor: Abdulkadir Bitigen
Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan
Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
Ankaragücü - Sivasspor: Ümit Öztürk
Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
Kayserispor - Göztepe: Mete Kalkavan
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