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Süper Lig'de 24. hafta hakemleri belli oldu
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SÜPER LİG'DE 24. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de 24. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Ligin 24. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu. Ankaragücü'nün Pazar günü sahasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmayı Ümit Öztürk, Gençlerbirliği'nin deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağı mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

Diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabıyık

Trabzonspor-Ç. Rizespor: Abdulkadir Bitigen

Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

Ankaragücü - Sivasspor: Ümit Öztürk

Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

Kayserispor - Göztepe: Mete Kalkavan
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